A Palazzolo una rassegna culturale per salvare la Pieve
Visite, concerti, laboratori e una raccolta fondi per sostenere il recupero dell’edificio storico: si parte il 16 maggio
Luca Bordoni
L'auditorium San Fedele - © www.giornaledibrescia.it
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