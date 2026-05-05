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A Palazzolo una rassegna culturale per salvare la Pieve

Visite, concerti, laboratori e una raccolta fondi per sostenere il recupero dell’edificio storico: si parte il 16 maggio
Luca Bordoni
L'auditorium San Fedele - © www.giornaledibrescia.it
L'auditorium San Fedele - © www.giornaledibrescia.it

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