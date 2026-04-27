Apre «Le Meraviglie della Terra del Fiume» a Palazzolo

Dimenticate i soliti weekend monotoni. Dal 3 maggio al 7 giugno, Palazzolo è il posto ideale per la gita fuori porta, ma a livelli eccezionali. Torna «Le Meraviglie della Terra del Fiume» e quest’anno la rassegna turistica organizzata dall’Amministrazione Cossandi non vuole solo divertire: vuole incantare.
Il programma
Il sipario si alza domenica 3 maggio con l’energia pura di «Zügóm. La Festa del Gioco» (nato alla Biblioteca di Concesio e qui spin off) che invade il Parco delle Tre Ville, trasformandolo in un ecosistema ludico. Non è per soli bambini: tra giochi di ruolo dal vivo in costume, sfide da tavolo moderne e incontri con i guru del settore, «Zügóm» sarà il cuore pulsante di una socialità che non conosce età. È l’occasione perfetta per scoprire come il gioco possa trasformarsi da hobby a vera e propria professione, in un contesto dove il divertimento diventa cultura.
Se il gioco apre le danze, l’arte ne detta il ritmo profondo. Il Castello cittadino diventa lo scrigno di «Legno in Fabula»: mostra di arte contemporanea internazionale capace di trasformare la materia prima in pura suggestione visiva. È un dialogo serrato tra la solidità della storia e la visione del futuro. Ma la bellezza è diffusa: dalla personale in memoria di Angelo Giulio Brescianini in Villa Ugo Küpfer fino alle storie di industria di Villa Damioli, Palazzolo diventa una galleria a cielo aperto. Nove mostre gratuite e monumenti aperti, come la Torre del Popolo e il Teatro Sociale che aprono le porte a chiunque abbia sete di meraviglia.
Ulteriori iniziative
Il calendario è un’esplosione di vita: il dinamismo di SporTiAmo al Parco Metelli, le pagaiate cariche di adrenalina con il Canoa Taxi, ma anche il relax della camminata Metabolica lungo l’Oglio. E quando cala il sole, il gusto prende il comando. Dalle degustazioni artigianali firmate Palabrauhaus e Cantina Vezzoli ai sapori street food de La Darsena, ogni sosta è un tributo all’enogastronomia d’eccellenza.
Palazzolo nel 2026 non è solo una destinazione, è uno stato d’animo. Che siate cacciatori di mostre, gamer incalliti o amanti del palato, il sito dedicato e i social della manifestazione sono la vostra bussola per non perdere nessun evento. Non restate a guardare: vivete l’incanto della terra del fiume. Cinque settimane, mille storie, un’unica grande emozione che aspetta solo di essere vissuta. Palazzolo vi aspetta, ed è più bella che mai. Info su www.meravigliepalazzolo.it.