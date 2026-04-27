Apre «Le Meraviglie della Terra del Fiume» a Palazzolo

Se il gioco apre le danze, l’arte ne detta il ritmo profondo. Il Castello cittadino diventa lo scrigno di «Legno in Fabula»: mostra di arte contemporanea internazionale capace di trasformare la materia prima in pura suggestione visiva. È un dialogo serrato tra la solidità della storia e la visione del futuro. Ma la bellezza è diffusa: dalla personale in memoria di Angelo Giulio Brescianini in Villa Ugo Küpfer fino alle storie di industria di Villa Damioli, Palazzolo diventa una galleria a cielo aperto. Nove mostre gratuite e monumenti aperti, come la Torre del Popolo e il Teatro Sociale che aprono le porte a chiunque abbia sete di meraviglia.

Ulteriori iniziative

Il calendario è un’esplosione di vita: il dinamismo di SporTiAmo al Parco Metelli, le pagaiate cariche di adrenalina con il Canoa Taxi, ma anche il relax della camminata Metabolica lungo l’Oglio. E quando cala il sole, il gusto prende il comando. Dalle degustazioni artigianali firmate Palabrauhaus e Cantina Vezzoli ai sapori street food de La Darsena, ogni sosta è un tributo all’enogastronomia d’eccellenza.

Palazzolo nel 2026 non è solo una destinazione, è uno stato d’animo. Che siate cacciatori di mostre, gamer incalliti o amanti del palato, il sito dedicato e i social della manifestazione sono la vostra bussola per non perdere nessun evento. Non restate a guardare: vivete l’incanto della terra del fiume. Cinque settimane, mille storie, un’unica grande emozione che aspetta solo di essere vissuta. Palazzolo vi aspetta, ed è più bella che mai. Info su www.meravigliepalazzolo.it.