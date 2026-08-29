Palazzolo, escalation di liti e violenze: sospesa la licenza a un pub

Il pub Rockers di Palazzolo sull’Oglio dovrà restare chiuso per 15 giorni. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Brescia, che ha sospeso l’autorizzazione alla conduzione del locale ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La misura, di carattere cautelare e preventivo, è stata adottata su richiesta dei Carabinieri di Palazzolo sull’Oglio, al termine di una serie di controlli e interventi che, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbero evidenziato una situazione di crescente criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’ultima rissa
A far scattare il provvedimento è stato in particolare il grave episodio avvenuto nella notte del 26 agosto. Attorno all’una i carabinieri sono intervenuti nel pub per una violenta rissa scoppiata all’interno del locale e nelle sue pertinenze. Durante l’episodio una persona è stata aggredita riportando lesioni gravi. Gli accertamenti successivi avrebbero inoltre permesso di individuare tra i responsabili dell’aggressione alcuni soggetti già coinvolti in precedenti episodi.
La rissa del 26 agosto rappresenterebbe il più grave di una serie di interventi effettuati nell’ultimo anno per liti, disordini e presenza di persone in stato di alterazione. Da qui la decisione del Questore di sospendere per 15 giorni la licenza del locale.