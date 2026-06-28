Palazzolo sull’Oglio, al Parco delle Tre Ville un’estate spettacolare

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, che hanno visto salire sul palco protagonisti del calibro di Stefano Massini e Andrea Scanzi, l’estate culturale di Palazzolo sull’Oglio prosegue con altri imperdibili momenti.
Fino al 24 luglio, l’area eventi del Parco delle Tre Ville (con ingresso da piazza Castello) si conferma il cuore pulsante dell'intrattenimento sul territorio, con un cartellone capace di intrecciare musica, riflessione, comicità e grandi omaggi d'autore. Dopo i primi appuntamenti, il 3 luglio sarà la volta del Circolo Arci Base con «Usa 250»: un originale viaggio tra musica folk e talk per i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza americana.
Il fine settimana successivo si accende con due dei momenti più attesi della rassegna. Sabato 4 luglio riflettori puntati sulla travolgente comicità di Debora Villa: l'attrice e comica milanese porterà in scena «Viva le donne», un monologo di stand-up comedy affilato, dissacrante e intelligente, capace di abbattere gli stereotipi di genere regalando risate e profonde riflessioni.
Domenica 5 luglio il dibattito continua con il panel «Piacere, tipico maschio italiano» insieme a Matteo Cellerino (Factanza), Claudio Nader e Lorenzo Maragoni. Quest'ultimo, già campione del mondo di Poetry Slam, tornerà venerdì 10 luglio con l'omonimo spettacolo teatrale.
La rassegna proseguirà quindi l'11 luglio con il teatro per famiglie degli Eccentrici Dadarò (Peter Pan), la danza contemporanea della Compagnia Lost Movement il 18 luglio (POPoff) e le acrobazie comiche dei Freakclown il 23 luglio (Lost in Rock).
La chiusura
La chiusura, il 24 luglio, sarà affidata all'Orchestra Filarmonica Italiana e alla voce di Cecilia Ottaviani per «Senza fine»: un emozionante viaggio musicale sinfonico in omaggio a Ornella Vanoni, a un anno dalla sua scomparsa. Un’estate imperdibile al Parco delle Tre Ville di Palazzolo sull’Oglio, che alterna eventi gratuiti a ingressi sempre calmierati (da 8 a 18 euro), acquistabili direttamente online su parcodelletreville.it.