A Palazzolo si inaugura la grande stagione estiva al Parco delle Tre Ville

La nuova stagione del Parco delle Tre Ville a Palazzolo si candida ufficialmente a diventare il caso culturale dell’estate, unendo intrattenimento pop e grandi firme in un cartellone che punta a catalizzare il pubblico tra Brescia e Bergamo. Dal 18 giugno al 24 luglio , l’area verde di Villa Emilio Küpfer si trasforma in un’arena estiva da 400 posti per 15 serate dove si alterneranno i protagonisti più amati del teatro, della musica e della comicità italiana.

E molto altro. Spazio anche alla sperimentazione con la prima edizione del Festival Costellazioni: evento nell’evento che offrirà tre giorni di performance e incontri. All’interno di questa cornice spiccano due appuntamenti speciali: la comicità di Max Pisu con lo spettacolo «Guarda che stelle» (sabato 20 giugno) e l’energia dissacrante dello stand up comedian Horea Sas con il suo nuovo show «Rodeo Clown» (domenica 21 giugno).

I prezzi

La stagione estiva del Parco delle Tre Ville è stata ideata con una politica di prezzi accessibile ma strutturata. Da lunedì 25 maggio fino a domenica 31 maggio sarà attiva la campagna abbonamenti: tutti gli spettacoli per adulti al costo di 93 euro e tutti gli spettacoli per famiglie al costo di 20 euro, ma ci saranno anche abbonamenti liberi a scelta (6 spettacoli a 72 euro; 4 spettacoli a 42 euro). Dall’1 al 4 giugno, singoli biglietti con tariffa scontata early bird, mentre dal 5 giugno partirà invece la vendita dei biglietti a tariffa intera (sempre a un costo calmierato, dagli 8 ai 18 euro). Prevendite e dettagli completi sono già disponibili sui siti ufficiali parcodelletreville.it e filodirame.it.

Un’operazione culturale di primo piano, resa possibile dall’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi, con la Direzione Artistica di Filodirame (in collaborazione con il Circuito Claps) e parte del grande progetto di rigenerazione urbana del Parco delle Tre Ville. Non resta che passare l’estate a Palazzolo per vivere questi imperdibili appuntamenti.