A Palazzolo si inaugura la grande stagione estiva al Parco delle Tre Ville

La nuova stagione del Parco delle Tre Ville a Palazzolo si candida ufficialmente a diventare il caso culturale dell’estate, unendo intrattenimento pop e grandi firme in un cartellone che punta a catalizzare il pubblico tra Brescia e Bergamo. Dal 18 giugno al 24 luglio, l’area verde di Villa Emilio Küpfer si trasforma in un’arena estiva da 400 posti per 15 serate dove si alterneranno i protagonisti più amati del teatro, della musica e della comicità italiana.
Le iniziative
Il magnetismo del programma sta tutto nella forza dei suoi interpreti: da Stefano Massini con la sua narrazione in «La Ricerca della Felicità» alla comicità di Debora Villa, dal giornalismo d’autore di Andrea Scanzi con un omaggio a Franco Battiato (in collaborazione con Rinascimento Culturale) alle sonorità ricercate di Paolo Birro ed Eugenia Canale Rebus Quartet (in collaborazione con il Festival Iseo Jazz), mentre l’Orchestra Filarmonica Italiana firma un tributo sinfonico a Ornella Vanoni.
E molto altro. Spazio anche alla sperimentazione con la prima edizione del Festival Costellazioni: evento nell’evento che offrirà tre giorni di performance e incontri. All’interno di questa cornice spiccano due appuntamenti speciali: la comicità di Max Pisu con lo spettacolo «Guarda che stelle» (sabato 20 giugno) e l’energia dissacrante dello stand up comedian Horea Sas con il suo nuovo show «Rodeo Clown» (domenica 21 giugno).
I prezzi
La stagione estiva del Parco delle Tre Ville è stata ideata con una politica di prezzi accessibile ma strutturata. Da lunedì 25 maggio fino a domenica 31 maggio sarà attiva la campagna abbonamenti: tutti gli spettacoli per adulti al costo di 93 euro e tutti gli spettacoli per famiglie al costo di 20 euro, ma ci saranno anche abbonamenti liberi a scelta (6 spettacoli a 72 euro; 4 spettacoli a 42 euro). Dall’1 al 4 giugno, singoli biglietti con tariffa scontata early bird, mentre dal 5 giugno partirà invece la vendita dei biglietti a tariffa intera (sempre a un costo calmierato, dagli 8 ai 18 euro). Prevendite e dettagli completi sono già disponibili sui siti ufficiali parcodelletreville.it e filodirame.it.
Un’operazione culturale di primo piano, resa possibile dall’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi, con la Direzione Artistica di Filodirame (in collaborazione con il Circuito Claps) e parte del grande progetto di rigenerazione urbana del Parco delle Tre Ville. Non resta che passare l’estate a Palazzolo per vivere questi imperdibili appuntamenti.