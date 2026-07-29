Palazzolo, l’estate prosegue con un ricco calendario di eventi

L’estate di Palazzolo sull’Oglio non accenna a spegnersi e già la città si prepara per agosto, regalando un calendario ricco di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio, far vivere le piazze e riscoprire la bellezza del fiume Oglio, tra proposte culturali di respiro sovracomunale, grande musica dal vivo e tradizioni comunitarie.
Il festival «Intrecci»
Dopo le grandi serate offerte dal progetto del Parco delle Tre Ville, chiusesi questo venerdì con l’omaggio a Ornella Vanoni, la Città ripartirà con «Intrecci – Tesori Nascosti di Franciacorta»: il progetto con capofila il Comune di Ome – insieme a Palazzolo, Capriolo, Cologne e Rodengo Saiano – vincitore del bando regionale «In Lombardia».
L’evento palazzolese di «Intrecci» si terrà martedì 25 agosto (ore 21, ingresso libero), sempre nell’incantevole cornice del Parco delle Tre Ville, dove si esibirà Lino Capra Vaccina, notissimo compositore e percussionista: un appuntamento firmato in collaborazione anche con Etnotracce Festival.
La Festa di Fine Estate
Mentre nel weekend della stessa settimana il cuore pulsante della città diventerà Piazza Roma con la grande «Festa di Fine Estate» realizzata dal Comune in collaborazione con Avis Palazzolo, che festeggia così il suo 75esimo anniversario. Un programma di tre giorni pensato per essere inclusivo, divertente e super pop.
Infatti, venerdì 28 agosto (ore 21.00) sarà dedicato all'ironia e alla comicità travolgente di Omar Fantini, il conduttore televisivo e attore comico (originario della vicina Bergamo), noto al grande pubblico per programmi come House of Gag, L’Isola del Famosi e Lo Zoo di 105.
Sabato 29 agosto (ore 21.00) invece, spazio alla musica: piazza Roma si trasformerà in un grande concerto a cielo aperto con i Senzafiltro, la tribute band ufficiale che ripercorrerà i grandi successi degli 883 e di Max Pezzali, ma anche degli Articolo 31: due band che hanno segnato la storia della musica italiana.
Infine, domenica 30 agosto sarà una giornata interamente dedicata all'associazionismo. Dalle 10.00 alle 18.30 la Festa delle Associazioni permetterà a cittadini e visitatori di conoscere le tante realtà del terzo settore che animano il tessuto sociale cittadino, con attività, spettacoli e molto altro.
A coronare la giornata di domenica 30 agosto ci sarà anche lo sport: infatti, come da tradizione, le acque del fiume Oglio ospiteranno i Campionati Regionali di Canoa, un momento agonistico di grande impatto visivo che mette al centro la vocazione fluviale di Palazzolo.
Estate ricca di eventi
Senza dimenticare che, per tutto il periodo estivo, resta attiva la proposta de La Darsena al Parco Metelli: un punto di ritrovo ideale tra cibo, musica dal vivo ed eventi a bordo fiume. E che gli eventi a Palazzolo proseguiranno anche a settembre e ottobre con tantissimi altri appuntamenti, tra cui la Festa di Mura e la seconda edizione palazzolese della Microeditoria del Fumetto.
Insomma, Palazzolo vi aspetta per passare l’estate insieme, tra storia, intrattenimento e natura. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sugli orari sono consultabili sui canali social ufficiali del Comune, di Meraviglie Palazzolo e del Parco delle Tre Ville.