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Paitone, incendio in un’azienda: le fiamme partite dalla sabbiatrice

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salò che sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la fabbrica
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Incendio in un'azienda a Paitone: sul posto i Vigili del fuoco
Incendio in un'azienda a Paitone: sul posto i Vigili del fuoco

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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