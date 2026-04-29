Paitone, incendio in un’azienda: le fiamme partite dalla sabbiatrice
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salò che sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la fabbrica
Incendio in un'azienda a Paitone: sul posto i Vigili del fuoco
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