È morto Franco Antonioli, fondatore del pianobar Luci d’Alba di Padenghe

Alice Scalfi
Il nonno di Mr Rain aveva creato il locale nel 1983 insieme al fratello Guido. Aveva 89 anni
Franco Antonioli - Foto tratta da Fb
Franco Antonioli - Foto tratta da Fb
È morto Franco Antonioli, fondatore del pianobar Luci d’Alba di Padenghe e figura storica della scena musicale gardesana. Pianista, chitarrista e per tutti semplicemente «il Maestro», aveva creato il locale nel 1983 insieme al fratello Guido, scomparso un anno fa. Aveva 89 anni.
Era anche il nonno di Mr Rain, il cantautore bresciano che proprio al Luci d’Alba ha respirato le sue prime note.
La musica, per Franco e Guido, è stata una forma di vita prima ancora che di lavoro: «Ora sono di nuovo insieme, a suonare come hanno sempre fatto», ha scritto la famiglia nel post con cui il locale ha annunciato la scomparsa.


Antonioli si è spento alla casa di riposo di Padenghe, dove viveva da alcuni mesi. Proprio lì, un anno fa, aveva emozionato tutti cantando «Generale» durante una festa aperta alla comunità.

Il locale continuerà a portare il suo nome e il suo spirito: finché ci sarà una canzone, dicono dal Luci d’Alba, Franco sarà con noi. Il funerale sarà celebrato martedì 20 gennaio alle 15 nella chiesa di Padenghe.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Franco AntonioliMr RainPadenghe
  3. Ricarica la pagina se necessario