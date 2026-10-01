Ottocentomila euro per la nuova sala civica della Valle di Sarezzo

Ottocentomila euro per dare alla Valle di Sarezzo una nuova sala civica da circa 120 posti, destinata alle associazioni del paese e con il Gruppo salvaguardia tradizioni locali (Gstl) come principale utilizzatore. Il progetto di via 1850 entra nella fase decisiva: entro la fine dell’anno dovrebbe concludersi la gara d’appalto, mentre i lavori sono programmati nel primo semestre del 2027.
L’intervento
Intanto dalla Regione sono arrivati 50mila euro al Gstl che serviranno per arredare e attrezzare la futura struttura. Il cuore dell’intervento sarà il nuovo edificio che sorgerà nell’area verde gestita dal gruppo. La sala principale avrà una superficie di circa 130 metri quadrati e potrà accogliere 120 persone. Saranno realizzati anche i servizi igienici e un portico coperto di una cinquantina di metri quadrati.
«Vogliamo mettere a disposizione della Valle e più in generale delle associazioni saretine uno spazio adeguato per incontri, attività e iniziative – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Zanolini –. Il principale utilizzatore sarà il Gstl, che da anni rappresenta un punto di riferimento per questa zona e ne gestisce l’area verde».
Per la costruzione della sala sono previsti circa 480mila euro di lavori, al netto dell’Iva. L’opera fa però parte di un progetto più ampio, il cui quadro economico complessivo raggiunge gli 800mila euro. «L’intervento riguarda anche la viabilità e permetterà di creare nuovi spazi per la sosta – prosegue Zanolini –. L’obiettivo è sistemare complessivamente quest’area della frazione». Il Comune acquisterà infatti per 63.200 euro l’immobile che si trova all’intersezione tra via 1850 e via Caruso. L’edificio sarà demolito e al suo posto verrà realizzato un parcheggio pubblico, con una spesa per i lavori di circa 64mila euro.
L’obiettivo
«Puntiamo a chiudere la gara di appalto entro la fine dell’anno – aggiunge l’assessore – per poter eseguire i lavori nel primo semestre del 2027». A completare la futura sala contribuiranno i 50mila euro assegnati dalla Regione al Gstl per l’acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche. «Una volta conclusi i lavori servirà darle un vestito – spiega il presidente Emanuele Botti –. Potremo acquistare mobili, tavoli, arredi e tutto ciò che sarà necessario per renderla funzionale».
Il Gstl gestisce da anni l’area verde di Campei e organizza numerosi appuntamenti legati alle tradizioni e alla vita della frazione, dal Carnevale al Falò della Vecchia, dalla Festa del quartiere al presepe vivente. Con la nuova sala avrà quindi a disposizione uno spazio stabile per le proprie iniziative, aperto anche alle altre realtà associative del paese.