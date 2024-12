Otto bresciani su dieci festeggeranno a casa Vigilia e Natale

È corsa agli ultimi acquisti per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale. Le famiglie bresciane, come quelle del resto d’Italia, spenderanno in media 126 euro per celebrare le festività a tavola, per un totale di circa 75 milioni di euro. Lo evidenzia il sondaggio annuale di Confesercenti-Ipsos sui consumi natalizi.

A casa, in famiglia

Anche quest’anno prevale la tradizione del «Natale con i tuoi»: l’83% dei bresciani trascorrerà la Vigilia a casa propria o di parenti, mentre l’81% farà lo stesso per il pranzo del 25 dicembre. L’8% festeggerà invece a casa di amici, mantenendo vive abitudini conviviali. Sono in calo le presenze nei ristoranti: 41.000 per la sera della Vigilia e circa 57mila per il pranzo di Natale, per un totale di 98mila persone, con una spesa complessiva intorno ai 10 milioni di euro. Il dato rappresenta una leggera flessione rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di chi sceglieva il ristorante era al 9%, contro il 7% attuale. Resta stabile al 2% la quota di chi opta per una location affittata per festeggiare.

«Gli acquisti natalizi si concentrano sempre più negli ultimi giorni, portando una boccata d’ossigeno alle imprese dopo un novembre e un inizio dicembre deludenti - sottolinea Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti Lombardia Orientale -. Gli italiani non rinunciano a una buona tavola, ma si percepiscono le difficoltà economiche. Si spenderà principalmente per la cena della Vigilia, con menu di pesce, ma si preferisce il pesce d’allevamento, che consente di contenere i costi nonostante l’inflazione».

I dolci

In tema di dolci, la tradizione guida le scelte: il panettone e il pandoro restano protagonisti, meglio se artigianali o di produzione locale, mentre si riduce l’interesse per i dolci industriali. «Le famiglie sono più prudenti: il taglio delle spese è evidente e gli acquisti sono sempre più guidati da promozioni e sconti, una tendenza ormai diffusa in tutti i canali di vendita, non solo nella grande distribuzione», aggiunge Quaresmini.