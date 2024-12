Ottavia Piana è salva, il medico dell’elisoccorso: «Presto a casa»

Il rombo del motore dell’elicottero ha rotto il silenzio della notte e segnato la fine dell’impegno sanitario del Soccorso alpino e il passaggio di consegne ad Areu per la salute di Ottavia Piana.

Sull’elisoccorso di Sondrio era di turno il medico Antonio Apicella che, una volta a terra, ha spiegato: «Grazie alla collaborazione e alla competenza di tutti Ottavia Piana è arrivata senza problemi in ospedale, riceverà tutte le cure e presto sarà a casa». La speleologa è stata operata nelle scorse ore per stabilizzare le fratture più gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Rimane in prognosi riservata, ricoverata in terapia intensiva e in buone condizioni, sveglia e lucida.

Proprio i temi sanitari sono stati al centro delle preoccupazioni del team di intervento. Corrado Camerini, medico e coordinatore del Soccorso speleologico ha spiegato che «abbiamo subito capito che servivano due medici contemporaneamente in grotta con Ottavia e chiesto l’intervento di colleghi, speleologi medici, anche dalle altre regioni.

Abbiamo portato in grotta un multimonitor e un ecografo ma eravamo molto preoccupati di situazioni che potevano evolvere, non solo dei traumi che avevamo già identificato».

Anche sotto questo punto di vista le cose sono andate per il meglio: «La speleologa ferita ha resistito, sopportato e collaborato per quanto le era possibile e aspettiamo presto sue notizie».