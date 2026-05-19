Una giornata di canti da osteria a Polaveno: sabato la sagra

Per una giornata il centro storico di Polaveno tornerà a cantare come un tempo. Tra vicoli, corti e piazze, sabato 23 maggio andrà in scena la terza « Sagra del canto da osteria », manifestazione che mette insieme tradizione popolare, convivialità e memoria delle comunità alpine.

Dalle 17 i cantori verranno accompagnati nelle contrade dal gruppo polavenese «Proòm a cantà», nato nel 2021 da un gruppo di amici del paese per riportare in strada e nelle occasioni comunitarie i canti popolari delle osterie e delle famiglie.

Alle 20 l’esibizione collettiva si sposterà al campo sportivo, mentre dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico con pane e salamina, pane e formaggio, pane e salame, patatine fritte e birra alla spina.

Alle 20.30 all’oratorio di Polaveno è prevista la cena su prenotazione con spiedo, polenta, patatine, acqua, vino, dolce e caffè.

A raggiungere Polaveno saranno gruppi provenienti da diverse province del Nord Italia: dai «Cantori de la Val» della Valpolicella ai piemontesi «Dal Vej al Giou», passando per i bergamaschi «I Cantur de la Baracca», il Gruppo Tradizioni Cembrane del Trentino, «Chei del Sabot» di Sabbio Chiese, «Come eravamo» di Bienno e «Le Voci del Mella». Un mosaico di dialetti, melodie e racconti popolari che hanno accompagnato per decenni la vita quotidiana delle comunità alpine.

Veicoli d’epoca e i luoghi storici del paese

Accanto alla musica ci sarà spazio anche per la memoria materiale del territorio, con l’esposizione di trattori d’epoca in collaborazione con «I gnari dei tratur vecc» di Mairano e l’esposizione di auto storiche in piazza degli Alpini. La sagra sarà inoltre l’occasione per attraversare alcuni luoghi significativi del paese, dalla casa Pintossi di via Castello, antica costruzione in pietra posta tra Valtrompia e Sebino, fino a piazza Marconi e piazza degli Alpini, tra corti, vicoli e scorci che conservano tracce della storia di Polaveno.