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Ospitaletto, truffa delle monetine e fuga: arrestati dopo inseguimento

Roberto Manieri
Il gruppo aveva colpito poco prima anche a Concesio: recuperata tutta la refurtiva, compresi contanti e bancomat sottratti alle vittime
I tre hanno rubato la borsa a una donna nel parcheggio di un supermercato
I tre hanno rubato la borsa a una donna nel parcheggio di un supermercato
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Dalla «tecnica delle monetine» alla fuga a tutta velocità: finisce con un arresto l’azione di tre uomini sudamericani, bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento tra Ospitaletto, Coccaglio e Chiari.

Tutto parte nel parcheggio di un supermercato, dove una 77enne viene distratta con la scusa di alcune monete cadute a terra. Mentre uno dei tre attira la sua attenzione, un complice riesce a rubarle la borsa dall’auto.

Le indagini scattano subito: grazie alle immagini di videosorveglianza e ai sistemi di lettura targhe, i militari individuano il veicolo sospetto, già segnalato per episodi simili, e lo intercettano a Coccaglio. Alla vista della pattuglia, però, il conducente – senza patente – ignora l’alt e fugge a forte velocità.

L’inseguimento e l’arresto

Ne nasce un inseguimento che coinvolge anche i carabinieri di Rovato e la Polizia locale di Chiari. La corsa termina in una via senza uscita, dove l’auto finisce contro alcuni muretti prima di essere bloccata.

A bordo ci sono i tre uomini, di 32, 24 e 40 anni, arrestati per furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale. Durante le perquisizioni viene recuperata tutta la refurtiva: 1.540 euro in contanti, in parte appena prelevati da un bancomat utilizzando la carta della vittima, trovata insieme al pin.

Gli accertamenti hanno inoltre collegato il gruppo a un altro furto commesso la stessa mattina a Concesio, ai danni di una 50enne.

I tre, con precedenti specifici, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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