Ospitaletto, molesta due ragazze al bar e scappa: 42enne denunciato

Ubriaco, ha importunato due ragazze al bar Gallizioli di Ospitaletto per poi darsi alla fuga. L'uomo – un 42enne residente in paese – non è però andato lontano, rintracciato in poco tempo dalla Polizia locale denunciato a piede libero per molestie. È successo mattina.
La pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione arrivata dall'attività di via Padana superiore dove il 42enne, alterato dall'alcool, avrebbe aggredito e molestato due giovani che si trovavano nel bar. Poi si è allontanato prima dell'arrivo degli agenti della Locale, che hanno raccolto la denuncia delle vittime e si sono subito messi alla ricerca dell'uomo. Individuato dalla pattuglia dopo poco tempo, è stato condotto in comando: a identificarlo è stata proprio una delle due ragazze, che ha riconosciuto il suo aggressore grazie alle immagini del fascicolo fotografico. E così in testimoni che hanno assistito alla scena, senti immediatamente dagli agenti della Locale.
Al termine degli accertamenti, il 42enne – già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di molestie perpretrate negli anni precedenti – è stato denunciato a piede libero e sanzionato per ubriachezza molestia.