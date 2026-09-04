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Ospitaletto, molesta due ragazze al bar e scappa: 42enne denunciato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dalla Polizia locale e riconosciuto da una delle due giovani
Emma Crescenti
Il fatto è successo in un bar
Il fatto è successo in un bar

Ubriaco, ha importunato due ragazze al bar Gallizioli di Ospitaletto per poi darsi alla fuga. L'uomo – un 42enne residente in paese – non è però andato lontano, rintracciato in poco tempo dalla Polizia locale  denunciato a piede libero per molestie. È successo mattina.

La pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione arrivata dall'attività di via Padana superiore dove il 42enne, alterato dall'alcool, avrebbe aggredito e molestato due giovani che si trovavano nel bar. Poi si è allontanato prima dell'arrivo degli agenti della Locale, che hanno raccolto la denuncia delle vittime e si sono subito messi alla ricerca dell'uomo. Individuato dalla pattuglia dopo poco tempo, è stato condotto in comando: a identificarlo è stata proprio una delle due ragazze, che ha riconosciuto il suo aggressore grazie alle immagini del fascicolo fotografico. E così in testimoni che hanno assistito alla scena, senti immediatamente dagli agenti della Locale.

Al termine degli accertamenti, il 42enne – già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di molestie perpretrate negli anni precedenti – è stato denunciato a piede libero e sanzionato per ubriachezza molestia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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