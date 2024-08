Ospedali di Montichiari e Gavardo, i lavori sono in corso

Non solo sogni di grandi strutture, studi di fattibilità e polemiche feroci. Ci sono anche molti cantieri attivi. Sono quelli delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità. E quelli pensati per riqualificare alcuni poli ospedalieri.

Ne è un esempio l’intervento di Montichiari: un’operazione a più step da complessivi due anni che consentirà di disporre di un ospedale ancora più sicuro in ottica antisismica. I lavori sono iniziati alcune settimane fa. La prima tranche sta interessando il pronto soccorso: non verrà chiuso, ma subirà una rimodulazione delle attività, che, come ha fatto sapere la stessa Asst Spedali Civili, «potrà comportare rallentamenti e incremento del tempo di attesa».

A Gavardo

Un altro cantiere avviato è quello di Gavardo. Valore: 52 milioni di euro. L’operazione inciderà a livello antisismico, antincendio e di organizzazione degli spazi, con spostamento del punto prelievi. All’ospedale di Gavardo, inoltre, quest’estate è stato aperto il reparto di Emodinamica (attivo inizialmente dalle 8.30 alle 16.30) e chiuso il Punto nascite, fatto che ha suscitato la preoccupazione della comunità e dei sindaci della zona circa il futuro della struttura.