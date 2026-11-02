L’ospedale di Manerbio si alzerà di due piani: reparti rinnovati

Due piani in più per l’ospedale di Manerbio: via libera del Consiglio comunale per l’ampliamento e la riqualificazione di alcuni reparti. Un investimento importante per il futuro del presidio ospedaliero e per la sanità del territorio. Un intervento destinato a rendere l’ospedale di Manerbio più moderno e funzionale, attraverso l’ampliamento degli spazi a disposizione delle attività sanitarie e il miglioramento degli ambienti di cura.
L’intervento
Il progetto, per il quale Asst del Garda ha ottenuto da Regione un finanziamento dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro, interesserà diversi reparti della struttura di via Valsecchi. L’intervento è stato illustrato anche in Commissione e successivamente sottoposto al Consiglio comunale che, in settimana, ha approvato all’unanimità una deroga ai limiti urbanistici relativi ad altezze e distanze, necessaria per consentire la realizzazione dell’ampliamento del presidio ospedaliero. Il progetto si articola in due interventi principali.
Il primo prevede la sopraelevazione dell’edificio realizzato nel 2014 e ampliato nel 2021, sul quale saranno costruiti due nuovi piani fuori terra, ciascuno con una superficie lorda di 718 metri quadrati. Il secondo invece riguarda un altro corpo di fabbrica e prevede la ristrutturazione interna del quarto e del quinto piano, interessando le ali est, ovest e sud. Nel dettaglio, i lavori coinvolgeranno una superficie di 2.131 metri quadrati al quarto piano e di 1.813 metri quadrati al quinto. I nuovi spazi saranno destinati ai reparti di Chirurgia, Medicina e Oculistica, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e la funzionalità degli ambienti, rispondendo in maniera più efficace alle esigenze dei pazienti e del personale sanitario.
L’intervento non si limiterà a incrementare la disponibilità di spazi, ma punterà anche sulla qualità degli ambienti, con soluzioni caratterizzate da elevate prestazioni energetiche, un minore impatto ambientale e standard aggiornati in materia di sicurezza e comfort. Particolare attenzione sarà riservata anche alla gestione del cantiere. I lavori verranno infatti suddivisi in quattro fasi, così da garantire la continuità dei servizi ospedalieri e ridurre al minimo le interferenze con le attività sanitarie durante l’esecuzione delle opere.