Nuovo ospedale di Desenzano, Bertolaso: «Si decide entro l’anno»

Per il nuovo ospedale di Desenzano la decisione definitiva arriverà entro la fine dell’anno. Per quello di Chiari nulla all’orizzonte: «Non rientra nei nostri programmi», ha detto l’assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante l’incontro pubblico organizzato a Desenzano questo pomeriggio per fare il punto sul presidio sanitario gardesano. Riguardo al Civile ha aggiunto: «La copertura finanziaria non è un problema».

L’incontro, molto partecipato, si è tenuto al teatro Alberti, ma decine di cittadini non sono riusciti a trovare spazio all’interno.

Le opzioni

Bertolaso ha illustrato le tre opzioni sul piatto per l’ospedale, non a norma sismica: esoscheletro per rafforzarlo (4 anni, 140 milioni), ristrutturazione graduale (10 anni, 160-165 milioni) o un nuovo ospedale (4 anni, 140 milioni). Ribadendo come nulla ancora sia stato deciso: «La soluzione definitiva arriverà entro la fine dell’anno, una volta ultimate tutte le analisi e le verifiche».

Le criticità

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche alcune delle principali criticità rilevate negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la localizzazione (nell’area attualmente occupata dal campo da calcio del Montecroce), il geologo Nicola Casaglia ha rassicurato i cittadini spiegando che dalle analisi sin qui effettuate quella zona non risulta soggetta a frane alluvioni e tanto meno a un elevato rischio sismico. Quanto alla presenza della falda, per Casaglia questo non rappresenterebbe un fattore di rischio per l’edificazione, semmai il contrario: qualora si edificasse il nuovo ospedale lì si dovrebbero utilizzare tutti quegli accorgimenti necessari per tutelarla.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del comitato di cittadini nato proprio per scongiurare la costruzione del nuovo ospedale e i rappresentanti del tavolo politico, che hanno preso la parola e consegnato a Bertolaso le proprie considerazioni scritte.