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A Orzinuovi «La Luce degli Angeli» accende l’inclusione

La nuova sede sarà un porto sicuro e gratuito per i ragazzi con disabilità dagli 11 anni fino alle superiori
Silvia Pasolini
Dentro la nuova sede di viale Bainsizza
Dentro la nuova sede di viale Bainsizza

Con lo scopo di accogliere le fragilità e offrire al territorio un progetto interamente dedicato all’inclusione, a Orzinuovi ha aperto i battenti la scorsa settimana la sede dell’associazione di volontariato «La Luce degli Angeli», in viale Bainsizza.

La struttura

Un’accogliente villetta, posizionata strategicamente a un passo dalla nuova Casa della comunità, sarà un porto sicuro e totalmente gratuito per ragazzi disabili, fragili, con bisogni educativi speciali o in situazioni di momentanea difficoltà dagli 11 anni fino alla fine delle superiori.

L’idea è di una professoressa di Lettere delle scuole medie di Rudiano, Agnese Bersanini, che ha ereditato la struttura dai genitori e ha scelto di destinarla interamente al sociale. Nell’abitazione sorgerà un centro di aggregazione, studio e attività laboratoriali condotte da un team di volontari, parecchi dei quali docenti. «Il nostro desiderio è offrire un ambiente positivo a quei ragazzi fragili che nel pomeriggio si ritroverebbero soli a casa perché i genitori lavorano – spiega la presidente Bersanini –. Vogliamo che questo diventi un luogo protetto in cui si svolgono attività stimolanti. Negli anni passati l’esperienza diretta tra i banchi ci ha dimostrato che i progetti di mentoring e i laboratori con gli studenti riscuotono un ottimo successo. Ci siamo messi in contatto con le scuole del territorio, medie e superiori, con il Comune e il consigliere alle associazioni Benny Vanoli e con il Centro per la famiglia per individuare i ragazzi da seguire. Nel 2024 avevamo costituito l’associazione, ma di fatto non è mai stata operativa per la mancanza di una sede. Ora siamo soddisfatti e aspettiamo le prime adesioni per dare il via ai pomeriggi in comune».

Come sarà

L’obiettivo della struttura, che al momento ha completato la fase di allestimento degli spazi, è proprio raccogliere le prime iscrizioni. Il piano è quello di entrare a pieno regime a partire dal mese di settembre tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, in parallelo con la riapertura ufficiale delle scuole.

Nella villetta è presente un’area multisensoriale dotata di materiale morbido per accogliere le disabilità più complesse, a cui si affiancano sale dedicate allo studio e al recupero didattico. Non mancano una cucina con un tavolo per i laboratori culinari e uno spazio per la creatività e la lettura. All’esterno, il giardino e l’orto didattico consentiranno di svolgere attività all’aria aperta. Info: info@lalucedegliangeli.it.

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