A Orzinuovi «La Luce degli Angeli» accende l’inclusione

Con lo scopo di accogliere le fragilità e offrire al territorio un progetto interamente dedicato all’inclusione, a Orzinuovi ha aperto i battenti la scorsa settimana la sede dell’associazione di volontariato «La Luce degli Angeli», in viale Bainsizza.
La struttura
Un’accogliente villetta, posizionata strategicamente a un passo dalla nuova Casa della comunità, sarà un porto sicuro e totalmente gratuito per ragazzi disabili, fragili, con bisogni educativi speciali o in situazioni di momentanea difficoltà dagli 11 anni fino alla fine delle superiori.
L’idea è di una professoressa di Lettere delle scuole medie di Rudiano, Agnese Bersanini, che ha ereditato la struttura dai genitori e ha scelto di destinarla interamente al sociale. Nell’abitazione sorgerà un centro di aggregazione, studio e attività laboratoriali condotte da un team di volontari, parecchi dei quali docenti. «Il nostro desiderio è offrire un ambiente positivo a quei ragazzi fragili che nel pomeriggio si ritroverebbero soli a casa perché i genitori lavorano – spiega la presidente Bersanini –. Vogliamo che questo diventi un luogo protetto in cui si svolgono attività stimolanti. Negli anni passati l’esperienza diretta tra i banchi ci ha dimostrato che i progetti di mentoring e i laboratori con gli studenti riscuotono un ottimo successo. Ci siamo messi in contatto con le scuole del territorio, medie e superiori, con il Comune e il consigliere alle associazioni Benny Vanoli e con il Centro per la famiglia per individuare i ragazzi da seguire. Nel 2024 avevamo costituito l’associazione, ma di fatto non è mai stata operativa per la mancanza di una sede. Ora siamo soddisfatti e aspettiamo le prime adesioni per dare il via ai pomeriggi in comune».
Come sarà
L’obiettivo della struttura, che al momento ha completato la fase di allestimento degli spazi, è proprio raccogliere le prime iscrizioni. Il piano è quello di entrare a pieno regime a partire dal mese di settembre tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, in parallelo con la riapertura ufficiale delle scuole.
Nella villetta è presente un’area multisensoriale dotata di materiale morbido per accogliere le disabilità più complesse, a cui si affiancano sale dedicate allo studio e al recupero didattico. Non mancano una cucina con un tavolo per i laboratori culinari e uno spazio per la creatività e la lettura. All’esterno, il giardino e l’orto didattico consentiranno di svolgere attività all’aria aperta. Info: info@lalucedegliangeli.it.