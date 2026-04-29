Orzinuovi, camion si ribalta e finisce in una roggia fuori strada
Il mezzo stava percorrendo la Sp2 che collega il paese a Roccafranca: il conducente è uscito da solo dall’abitacolo
Il camion finito fuori strada a Orzinuovi - © www.giornaledibrescia.it
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