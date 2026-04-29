Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Orzinuovi, camion si ribalta e finisce in una roggia fuori strada

Il mezzo stava percorrendo la Sp2 che collega il paese a Roccafranca: il conducente è uscito da solo dall’abitacolo
Il camion finito fuori strada a Orzinuovi - © www.giornaledibrescia.it
Il camion finito fuori strada a Orzinuovi - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
camion ribaltatoOrzinuovi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...