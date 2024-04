Ordigni nel lago a Desenzano, intervengono i sub e gli artificieri

Domani i sub della Marina, mercoledì gli artificieri dell’Esercito: questa l’agenda dei prossimi due giorni, per risolvere il nuovo «caso ordigni» a Desenzano del Garda.

Segnalati l’altro giorno da un inviato delle Iene, in città per l’altro «caso», quello del volontario ecologista Enzo Fattori sanzionato per aver raccolto un parabordo dalla spiaggia Feltrinelli, gli ordigni saranno ispezionati dai subacquei della Marina Militare domani mattina. Mercoledì mattina, invece, saranno recuperati e consegnati agli artificieri dell’Esercito per la conclusione della bonifica: la distruzione.

Si dovrebbe trattare, in ogni caso, di due ordigni di piccolo e medio calibro e di una pistola, priva di caricatore.