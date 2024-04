Dopo il caso della multa da 500 euro al volontario di Desenzano, ritrovati altri ordigni nel lago

Il cancan mediatico degli ultimi giorni a Desenzano porta con sé altri ordigni: due, e una pistola, rinvenuti al largo tra il Vò e la Lega Navale da un inviato delle Iene, in paese per seguire il caso Enzo Fattori, il volontario multato nei giorni scorsi per non aver rispettato l’ordinanza del sindaco che vieta di raccogliere oggetti (nel suo caso rifiuti) in spiaggia.

L’inviato de Le Iene si sarebbe immerso nel lago nei giorni scorsi, avrebbe individuato i manufatti e avrebbe poi denunciato il rinvenimento ai Carabinieri. Poi la segnalazione alla Guardia costiera e la Prefettura hanno messo in moto tutta la macchina: ora si attendono la Marina Militare (esattamente come in gennaio al porto Vecchio) e gli artificieri dell’Esercito, che dovrebbero intervenire a breve.

Il caso

Il caso, lo ricordiamo, era scoppiato a seguito della sanzione comminata al noto volontario Enzo Fattori: 500 euro per aver violato l’ordinanza che vieta di raccogliere qualunque cosa lungo tutto il litorale di Desenzano, emanata dal sindaco Guido Malinverno all’indomani del rinvenimento dei primi ordigni. Un episodio che aveva richiamato in città telecamere di diverse emittenti tv nazionali, oltre a quelle delle Iene.