Multa da 500 euro al volontario di Desenzano che raccoglie i rifiuti

Enzo Fattori sanzionato: il caso esplode, rimbalza sui media nazionali, fa nascere una raccolta fondi, suscita la solidarietà di altri «plogger». Ma il sindaco di Desenzano Malinverno è perentorio: «Sapeva dell’ordinanza, le regole vanno rispettate».

La Polizia locale ha comminato 500 euro di sanzione al volontario che da trent’anni ripulisce i litorali di Desenzano per aver violato l’ordinanza del 25 gennaio, firmata dal sindaco all’indomani del rinvenimento degli ordigni bellici al porto Vecchio, che vieta di raccogliere ogni cosa dai litorali desenzanesi. Un’ordinanza, specifica Malinverno, «predisposta di concerto con gli enti superiori per ragioni di carattere precauzionale e di sicurezza».

Ordinanza ancora in vigore, presto o tardi c’era da aspettarsi la sanzione. E la prima che risulti è stata comminata proprio a Fattori, che in questi mesi non ha mai interrotto la propria attività e l’ha sempre documentata sui social.

La Polizia locale l’ha sanzionato mercoledì mattina, per aver raccolto un parabordo alla spiaggia Feltrinelli: «È arrivato dal lago ed era spiaggiato sulla linea di burrasca – si è giustificato con gli agenti –. L’ho preso per darlo in uso a un operaio comunale e dargli nuova vita». Buono l’intento, ma in piena violazione dell’ordinanza del 25 gennaio.

Fattori annuncia di voler fare ricorso, sui social è già scattata la colletta per dargli una mano (hashtag #iostoconenzofattori), il caso è balzato all’attenzione delle cronache nazionali. Restando «in casa», a Desenzano, i consiglieri di minoranza del Pd e della coalizione Per Desenzano tornano a ribadire «l’assurdità dell’ordinanza e della situazione, con una Giunta che preferisce multare chi raccoglie i rifiuti e non chi li abbandona».

Secca la replica di Malinverno: «Non sono io a dare le multe e non c’è nulla di personale contro Fattori, di cui conosciamo il lavoro: tempo fa gli avevamo chiesto di collaborare, ma si è rifiutato».