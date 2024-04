Orceana Park e Verola Center: separati da 24 km, uniti dal declino

Dovevano ospitare centinaia di persone, accontentare piccoli e grandi, accogliere clienti dalla mattina alla sera, e invece sono chiusi da anni. Templi del commercio vuoti, anche in provincia di Brescia, che sommano la loro storia alle vicende dell’ex centro Freccia Rossa.

Era l’aprile del 2021 quando le saracinesche dell’ultima attività del Verola Center, in località Bettolino di Verolanuova, venivano abbassate per l’ultima volta. La struttura, edificata nel 2009, a livello commerciale funzionava, gli utenti erano numerosi poi nel 2013 è arrivata la crisi economica che, progressivamente, ha portato alla chiusura delle 44 attività commerciali presenti nel complesso di 47mila metri quadrati. Si sono poi aggiunte una serie di incomprensioni nella gestione e i costi relativi alle parti comuni delle gallerie che hanno complicato il tutto. Ad oggi il centro è ancora chiuso; restano aperti il negozio cinese esterno alla struttura e il distributore di benzina. Nelle aste organizzate negli anni, quando il centro era già sul viale del tramonto, sono stati assegnati, oltre al distributore di benzina, alcuni lotti tra i quali quello di un bar, di un’area commerciale che dà sulla strada per Bassano Bresciano e alcuni negozi. E sembra che alcuni immobili siano ancora all’asta, ma resta da capire se ci saranno nuove proposte per ripartire.

A Orzinuovi

L'Orceana Park in stato di abbandono - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Al centro di diverse polemiche, non per ultima un’interpellanza di alcuni giorni fa del consigliere di minoranza Ambrogio Paiardi per il degrado e la scarsa sicurezza, l’Orceana park sorge su uno spazio di 60mila metri quadrati a Orzinuovi in una posizione strategica, dove la Sp2 che porta a Brescia si incrocia con la provinciale 668 che conduce al lago di Garda. È uno dei biglietti da visita per chi arriva a Orzinuovi da Brescia e fornisce un’immagine poco edificante.

Inaugurato nel 2009 e fallito dopo soli 4 anni, conteneva una multisala e aree dedicate al divertimento, una pista da bowling di 1.800 metri quadrati, biliardi, carambole, calcio balilla e videogame, negozi, ristoranti e bar. Solo il Mc Donald’s e un negozio di prodotti cinesi hanno resistito. Per il resto, un sogno breve, durato il tempo di qualche film.

Non tutti i lotti erano stati peraltro completati e alcuni si stagliano verso il cielo ancora senza pareti esterne, in uno stato di assoluta fatiscenza. Nessuno è stato in grado rilevarla per ristrutturarla. Le numerose aste, partite dalla cifra di 12 milioni, sono andate tutte deserte.