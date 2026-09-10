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Manovra un macchinario e resta schiacciato: operaio ferito a Ospitaletto

L’infortunio è avvenuto alla Ori Martin: l’uomo, un 35enne, è cosciente e non in gravi condizioni
Emma Crescenti
L'incidente è avvenuto alla Ori Martin - © www.giornaledibrescia.it
L'incidente è avvenuto alla Ori Martin - © www.giornaledibrescia.it

Un operaio di 35 anni questa mattina è rimasto ferito mentre lavorava all’interno della Ori Martin di via Ghidoni, a Ospitaletto. Stando alle prime informazioni il dipendente, da poco assunto, stava manovrando il carroponte quando accidentalmente è rimasto schiacciato e ha riportato un trauma al torace.

I colleghi hanno subito allertato il 118: all’arrivo dell’ambulanza e del personale medico e infermieristico, il 35enne era cosciente, ma lamentava un forte dolore. Fortunatamente non è in gravi condizioni: è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri di Ospitaletto e la Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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infortunio sul lavoroOri MartinferitooperaioOspitaletto
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