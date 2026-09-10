Manovra un macchinario e resta schiacciato: operaio ferito a Ospitaletto

Un operaio di 35 anni questa mattina è rimasto ferito mentre lavorava all’interno della Ori Martin di via Ghidoni, a Ospitaletto. Stando alle prime informazioni il dipendente, da poco assunto, stava manovrando il carroponte quando accidentalmente è rimasto schiacciato e ha riportato un trauma al torace.
I colleghi hanno subito allertato il 118: all’arrivo dell’ambulanza e del personale medico e infermieristico, il 35enne era cosciente, ma lamentava un forte dolore. Fortunatamente non è in gravi condizioni: è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri di Ospitaletto e la Polizia locale.