Manovra un macchinario e resta schiacciato: operaio ferito a Ospitaletto

L’infortunio è avvenuto alla Ori Martin: l’uomo, un 35enne, è cosciente e non in gravi condizioni

Emma Crescenti 10 settembre 2026

L'incidente è avvenuto alla Ori Martin - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti infortunio sul lavoroOri MartinferitooperaioOspitaletto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...