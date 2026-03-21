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Operai ferroviari di giorno, ladri di rame di notte: sei arresti

Paolo Bertoli
I carabinieri hanno bloccato quattro soggetti che avevano rubato sei quintali di cavi dai cantieri Tav. Loro lavorano con una ditta in subappalto per la Tav
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Il materiale recuperato dai carabinieri
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Operai per una ditta specializzata in opere ferroviarie di giorno, al lavoro nei cantieri Tav del Garda. Ladri di rame con un canale di ricettazione attivo di notte.

È stato con una lunga serie di appostamenti e pedinamenti che i carabinieri di Calcinato e Desenzano hanno bloccato la banda appena dopo aver messo a segno il furto. Da mesi infatti nei cantieri Tav si verificano ingenti furti di rame e i militari dell’Arma avevano predisposto dei servizi specifici di prevenzione. Dopo aver visto i quattro soggetto rubare il rame e caricarlo su un furgone li hanno seguiti fino a via Borgosatollo a Brescia dove hanno incontrato i loro ricettatori. A quel punto sono scattati gli arresti. I quattro operai, tre italiani e un rumeno, sono stati arrestati per il furto aggravato mentre per i compratori l’accusa è di ricettazione.

Identificando i responsabili dei furti si è scoperto che si tratta di operai di una ditta che lavora proprio nei cantieri. Le indagini proseguono per capire se siano loro anche i responsabili degli altri furti avvenuti nei mesi scorsi.    

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