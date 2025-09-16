Omicidio di via Milano: «Ranjit Singh ucciso con brutale violenza»

Al via il processo a otto cittadini indiani accusati di aver tolto la vita al 51enne alla vigilia di Natale del 2023: in aula due testimoni e la compagna della vittima

2 ' di lettura

Il parcheggio in via Milano dove è stato ritrovato il corpo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Sono arrivati nel parcheggio con una vecchia Golf. Avevano un copricapo in testa. Una bandana sul naso e sulla bocca. Per il colore della pelle ho pensato che fossero indiani. Sono scesi dall’auto e l’hanno accerchiato. Avevano bastoni, coltelli, qualcosa che assomigliava ad un piede di porco. Lo hanno circondato e massacrato». A portare subito nel vivo il processo a carico degli otto imputati di origine indiana, accusati a vario titolo dell’omicidio di Ranjit Singh, il 51enne trovato senza vit