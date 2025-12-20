Omicidio di Sarezzo, lunedì il funerale del barista accoltellato

Sarà celebrato lunedì 22 dicembre alle 15 il funerale di Andrei Zakabluk, il barista di 55 anni accoltellato a morte fuori dal bar della moglie lunedì 15 dicembre. A ucciderlo è stato il 32enne moldavo Artenie Pirau, che davanti al gip ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio, anche se ha negato di averlo premeditato, come sostiene invece l’accusa.

Il dolore

La salma del 55enne, che lascia nel dolore la moglie e la figlia, si trova alla Casa funeraria «L’Altrariva» in via Roma 42, a Gardone Val Trompia. La veglia funebre si terrà domani, domenica 21 dicembre, alle 17, mentre il funerale sarà celebrato lunedì nella chiesa parrocchiale Regina Della Pace a Zanano, frazione di Sarezzo.