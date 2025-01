A Provaglio il funerale di Roberto Comelli, ucciso a Capodanno

La chiesa parrocchiale di Provaglio d'Iseo gremita ha dato l'ultimo saluto a Roberto Comelli, il 42enne ucciso da una coltellata nella notte di Capodanno. Emozione, dolore e vicinanza alla famiglia sono state espresse a più voci dalle persone presenti.

Il dolore

«Un fatto che ha sconvolto la nostra comunità e che a fatica si supererà» ha detto una donna in lacrime giunta accanto al feretro. Da più voci a margine del funerale è stato espresso disappunto per «i molti ragazzi che le autorità stanno sentendo sui fatti di quella notte» a riprova di una comunità sconvolta dal fatto di sangue.

L’omelia

«Sperimentiamo dolore per un atto tra i più violenti: togliere la vita. Molti non supereranno facilmente questa terribile esperienza di vite sconvolte. Pensiamo anche a chi ha ucciso, pensiamo alla sua famiglia...» he detto il parroco nell'omelia. «Andiamo alla radice. Non basta non uccidere, ma in tanti siamo a rischio di trovarci in situazioni che portano al gesto estremo. Violenza nel linguaggio, nel vivere nelle parole. Non basta non togliere la vita: dobbiamo risanare il cuore alla radice. Dobbiamo superare la rabbia. Dalle parole urlate si giunge alla lite, quindi ai fatti. A noi qui è successo e questo deve essere di monito a vincere la violenza che portiamo dentro, tra disagio, rabbia e mancanza di controllo».