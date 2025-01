Omicidio di Provaglio, sabato i funerali di Roberto Comelli

Saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15.30 Provaglio d’Iseo i funerali di Roberto Comelli, il 42enne ucciso la notte di Capodanno. La procura ha infatti firmato il nullaosta per la sepoltura dell’uomo accoltellato con un fendente al petto dal 19enne di Prevalle Matias Pascual, ora in carcere a Bergamo.

Gli inquirenti hanno nuovamente ascoltato a lungo il nipote della vittima che nella prima parte della serata dell’ultimo dell’anno, chiamato da alcuni amici, era intervenuto per proteggere lo zio vittima di un pestaggio all’esterno della sala civica di Provaglio d’Iseo, dove era in corso una festa privata tra alcuni ragazzi. Poche ore dopo Comelli sarà ucciso quando si ripresenta alla porta della festa. «Non voleva imbucarsi, ma stava cercando me» ha spiegato il figlio della vittima, che un anno in meno dell’omicida.