Omicidio fuori dal bar a Calcinatello: aperto il processo

Si è aperto questa mattina davanti alla Corte d'Assise il processo per l'omicidio di Calcinatello del 31 maggio del 2023. Il 53enne albanese Petrit Gega è chiamato a rispondere delle coltellate che hanno ucciso il suo connazionale di 33 anni Alfons Kola. Il delitto si era consumato davanti ad un bar.

Secondo la Procura si era trattato di un delitto premeditato le cui ragioni sono da ricercare in antiche ruggini tra le due famiglie oppure in traffici di droga che pero, fino ad ora, non sono stati provati.

Nell'udienza di ieri mattina, dopo il giuramento dei giudici popolari, si sono affrontate le questioni preliminari. Il processo entrerà nel vivo il 25 novembre quando saranno sentiti i primi testimoni della procura: le persone che quel pomeriggio erano nel bar e hanno assistito all'aggressione e i carabinieri di Desenzano che hanno poi indagato sull'omicidio.