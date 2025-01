Omicidio di Cologne, Cristiano Mossali condannato a 27 anni

È stato condannato a 27 anni Cristiano Mossali, il meccanico di Palazzolo accusato di aver ucciso il 29 agosto del 2022 Nexhat Rama, kosovaro 40enne che gli aveva prestato 30mila euro.

Mossali, 53 anni, doveva rispondere di omicidio premeditato per aver teso una trappola mortale a Rama all’interno della sua officina, e di distruzione di cadavere per aver dato alle fiamme il corpo del suo creditore all’interno della sua autovettura nella campagna tra Palazzolo e Cologne. Il pm Claudia Passalacqua, nell’udienza del 10 dicembre 2024, aveva chiesto la condanna all’ergastolo con isolamento diurno dell’artigiano.

In mattinata Mossali ha ribadito la sua innocenza: «Non ho ucciso io Rama Nexhat, non mi sono procurato un’arma per farlo, non ho incendiato la sua auto. Prima che decidiate del mio futuro e di quello della mia famiglia, voglio ribadire che con la sua morte io non c’entro nulla» ha detto l’uomo in aula.