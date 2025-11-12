Omicidio di Cologne, chiesto l’ergastolo per Cristiano Mossali

La Procura generale ha chiesto la condanna all’ergastolo per Cristiano Mossali relativamente all’omicidio di Nexhat Rama, avvenuto a Cologne nell’agosto del 2022.

Secondo il sostituto procuratore generale, che ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, non sono credibili le versioni alternative proposte dalla difesa. In primo grado il meccanico di Palazzolo era stato condannato a 27 anni.

Anche la parte civile, il fratello Vedat Rama, attraverso l’avvocato che lo rappresenta ha chiesto la condanna all’ergastolo.