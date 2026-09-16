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Omicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell’appello ter

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha riconosciuto la premeditazione, dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all’ergastolo proprio sul punto di quell’aggravante
Carol Maltesi in una foto tratta dal suo profilo Instagram
Carol Maltesi in una foto tratta dal suo profilo Instagram

È stato condannato all’ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l’ex bancario che l’11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l’ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell’abitazione di lei a Rescaldina (Milano). Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione, dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all’ergastolo proprio sul punto di quell’aggravante. Si è chiuso così il sesto processo sul caso.

Le parole della sorella

«Speriamo che sia finita stavolta, ma non ci credo più, siamo al sesto processo. Sono contenta per la sentenza. Abbiamo fatto un passo avanti. Non abbiamo altre consolazioni che questa sentenza». Sono le parole di Anna, sorella di Carol Maltesi. «Non c’è alcuna intenzione di un incontro sulla giustizia riparativa (a cui è stato ammesso Fontana tempo fa, ndr), non voglio sapere nulla di lui. A gennaio sono 5 anni che è stata uccisa, cosa dobbiamo ancora rivalutare?», ha aggiunto la sorella della vittima, tra le parti civili, tra cui anche il padre di Carol, rappresentate dagli avvocati Anna Maria Rago, Riccardo Terron e Manuela Scalia.

La Corte d’Assise d’appello di Milano (presidente Enrico Manzi), dopo l’ultimo rinvio da parte della Suprema Corte dello scorso febbraio, ha confermato la condanna all’ergastolo per omicidio aggravato dalla premeditazione (per due volte la Cassazione ha sostenuto che c’erano deficit di motivazioni sul punto), oltre che dalla crudeltà. I giudici hanno confermato anche la «subvalenza» delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. E pure le pene accessorie. Le motivazioni dell’ultimo verdetto saranno depositate tra 60 giorni. Sicuramente ci sarà un settimo processo, perché la difesa, con il legale Stefano Paloschi, farà ricorso.

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