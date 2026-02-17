Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Fontana

Si riapre così per la terza volta in secondo grado il processo a carico del bancario che nel 2022 uccise e fece a pezzi l’ex fidanzata
La vittima. Carol Maltesi, 26 anni, attrice col nome d’arte Charlotte Angie
La vittima. Carol Maltesi, 26 anni, attrice col nome d’arte Charlotte Angie
AA

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’Appello bis che ha condannato all’ergastolo Davide Fontana: si riapre così, per la terza volta in secondo grado, il processo a carico del bancario 45enne che l’11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l’ex fidanzata Carol Maltesi, originaria di Sesto Calende, nell’abitazione di Rescaldina dove la donna viveva. La Cassazione ha giudicato non sufficienti le motivazioni del secondo grado su un punto preciso: l’aggravante della premeditazione. Lo riporta «La Prealpina».

La Suprema Corte aveva già riaperto il processo rinviando il procedimento per un Appello bis, anche questo conclusosi con una condanna all’ergastolo per Fontana. Ieri il nuovo rinvio e quindi il terzo processo davanti alla Corte d’Appello milanese.

La vicenda

Fontana, reo confesso, ha assassinato la vicina di casa (vivevano nella stessa corte), dalla quale era ossessionato, quando ha scoperto che la donna stava per trasferirsi a Verona per stare vicino al figlio di soli sei anni, che vive con il padre in Veneto. Lo ha fatto prendendola a martellate e finendola con un fendente alla gola. Ha quindi dissezionato il corpo in 18 pezzi, che ha conservato in un congelatore a pozzetto. Dopo aver cercato di bruciare i resti della ventisettenne con un barbecue, li ha abbandonati nel Bresciano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Carol MaltesiDavide FontanaCassazione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario