Oltre 1.500 varietà di rose: a Rovato Castello Quistini riapre i giardini

Maggio è il mese della fioritura delle rose e Rovato riapre il suo scrigno segreto, quello ospitato dal giardino di Castello Quistini . La struttura di via Sopramura ospita infatti uno dei roseti più grandi d’Italia , con oltre 1.500 varietà differenti.

Per scoprirle tutte, è in calendario un’apertura straordinaria dei giardini, con laboratori creativi e tante iniziative. L’appuntamento è per domani e domenica , con un fine settimana che rappresenta anche l’inizio ufficiale della bella stagione, quella degli eventi, per il Castello rovatese.

Tra colori e scorci scenografici

«Le oltre 1.500 varietà di rose – spiega Andrea Mazza, di Castello Quistini – stanno entrando nel pieno della fioritura, trasformando il percorso botanico del castello in un’esplosione di colori, profumi e scorci scenografici. Un momento atteso ogni anno da appassionati di botanica, fotografia, giardini storici e semplici visitatori in cerca di bellezza».

Tra le tante proposte ci sono le visite guidate di «Tra rose, storia e leggenda», un percorso botanico e storico condotto da Marco Mazza, proprietario del Castello e progettista dei giardini.

La visita accompagna tra roseti, collezioni botaniche, ortensie, antiche varietà da frutto e gli spazi storici della dimora, come il Salone Antico e la Sala Affrescata, intrecciando racconti legati alla Franciacorta, all’architettura e alla cultura del paesaggio.

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Laboratori

Per i più curiosi, invece, spazio a workshop e laboratori. Si parte con «Terra Cruda» e l’artista Monica Bispo, esperta di modellazione dell’argilla senza cottura, un metodo ispirato alla filosofia di Fukuoka e al rapporto diretto con la materia naturale, per passare poi a «Fatti coltivare!», esperienza artistica e sensoriale dove la terra cruda incontra il corpo umano attraverso piccole sculture organiche.

E ancora: «Uncinetto base» e «Amigurumi», per avvicinarsi o approfondire il mondo del filo e della creazione tessile contemporanea; «Anello in metallo», laboratorio dedicato alla creazione artigianale di gioielli e «Ceramica incantata», un’esperienza creativa dedicata alla lavorazione della ceramica con tecniche manuali. Prenotazioni e informazioni si trovano sul sito www.castelloquistini.com.