Ok della Regione alle Comunità di pianura, ma c’è il nodo fondi e progetti

Il modello, più stabile rispetto alle Unioni di Comuni, prevede accordi di almeno 10 anni e contributi regionali, ma restano dubbi su risorse, personale e capacità di trasformare le macroaree di intervento in progetti concreti. Nel Bresciano sono coinvolti 103 Comuni