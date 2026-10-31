Ognissanti 2026, Brescia è tra le prime 15 mete più cercate online

Non importa se questo ponte non è propriamente un ponte: Brescia è tra le 30 destinazioni più cercate dagli italiani per il weekend di Ognissanti 2026. La città si piazza al 13° posto nella classifica elaborata da Holidu, portale specializzato nella ricerca di case e appartamenti vacanza, con un prezzo medio di 108 euro a notte per gli alloggi. Un risultato che la colloca davanti a diverse mete italiane e internazionali.
La classifica
La classifica prende in esame le 30 destinazioni preferite dagli italiani per il weekend di Ognissanti, che quest’anno cade domenica 1° novembre. Una ricorrenza che non offre la possibilità di allungare il fine settimana con un giorno festivo, ma che non sembra scoraggiare chi ha voglia di concedersi una breve vacanza. Tra città d’arte, borghi e capitali europee, le scelte degli italiani si concentrano soprattutto sulle destinazioni raggiungibili per un soggiorno di pochi giorni.
A guidare la graduatoria è Roma, con un prezzo medio di 143 euro a notte. Seguono Lucca, seconda con 127 euro, e Milano, terza con una media di 134 euro. Al quarto posto c’è Torino (140 euro), mentre Napoli completa la top five con 103 euro. Nella parte alta della classifica compare anche Bergamo, nona con una media di 107 euro.
Brescia si trova dunque al 13° posto, con un prezzo medio di 108 euro. Un valore molto vicino a quello della vicina Bergamo, che costa in media un euro in meno a notte, e inferiore rispetto a Milano, dove la spesa sale a 134 euro. Tra le altre destinazioni lombarde presenti nella graduatoria ci sono Livigno, al 16° posto con 120 euro, e Como, al 24° con 126 euro.
Guardando alle altre città italiane, Brescia precede Verona, diciottesima con 135 euro, Venezia, ventunesima con 134 euro, e Pisa, quindicesima con 118 euro. Più economiche alcune destinazioni del Sud e del Centro Italia: Taranto registra il prezzo medio più basso dell’intera classifica, con 78 euro a notte, seguita da Catania con 84 euro e Perugia con 92 euro.
Tra le mete straniere, la più alta in graduatoria è Parigi, ottava con una media di 167 euro. Barcellona si colloca all'undicesimo posto, con 182 euro, il prezzo più alto tra le 30 destinazioni considerate. Seguono Madrid, quattordicesima con 160 euro, Valencia, diciassettesima con 116 euro, e Siviglia, ventottesima con 127 euro.