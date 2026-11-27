Oggi è il Black Friday. Il «venerdì nero», nato negli Stati Uniti e da qualche anno diffusosi anche in Europa, è una giornata (ma spesso diventa un intero weekend) di grandi sconti e promozioni nei negozi e sui siti di e-commerce. Tradizionalmente, cade il quarto venerdì del mese, circa un mese prima delle feste natalizie.
Quest’anno si prevede che il Black Friday muoverà in Italia un giro d’affari tra i 6,6 miliardi di euro stimati dal Centro studi di Confcommercio ai 4,4 miliardi calcolati dal Codacons. In provincia di Brescia, secondo Confcommercio, la previsione è che a fare acquisti saranno il 77,4% dei clienti. Tu cosa farai?