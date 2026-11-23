Il Black Friday 2026 porterà in provincia di Brescia un giro d’affari stimato in 95,5 milioni di euro, in leggero calo rispetto allo scorso anno. A fare gli acquisti nei negozi del territorio sarà però il 77,4% dei clienti, un dato che secondo Confcommercio Brescia conferma la tenuta del commercio di prossimità anche in una fase economica complessa per le famiglie.
Le previsioni diffuse dall’associazione in vista del venerdì di sconti, in programma il 27 novembre, indicano una sostanziale stabilità degli acquisti nei negozi fisici, nonostante la concorrenza dell’e-commerce. «È un attestato di stima e fiducia verso la professionalità e le capacità dei nostri imprenditori e dei loro collaboratori», ha commentato il presidente di Confcommercio Brescia Carlo Massoletti.
Abbigliamento in testa, crescono cura della persona e casa
Tra i prodotti più acquistati si conferma al primo posto l’abbigliamento, indicato dal 56,2% dei consumatori, in lieve aumento rispetto al 2025. Cresce in maniera più marcata l’interesse per i prodotti dedicati alla cura della persona, che raggiungono il 47% degli acquisti, con un incremento di 7,7 punti percentuali rispetto allo scorso anno.
Aumenta anche la quota destinata agli articoli per la casa e l’arredamento: dal 25,2% del 2025 si passa al 34,2% del 2026. Il Black Friday si conferma inoltre un’occasione per anticipare i regali: secondo le stime di Confcommercio, sette consumatori su dieci approfitteranno delle promozioni anche per gli acquisti di Natale.
Sconti sempre più lunghi
Un altro elemento riguarda la durata delle iniziative commerciali. Il Black Friday, nato come appuntamento concentrato in una sola giornata, si è progressivamente esteso. «Il periodo del Black Friday si è sempre più prolungato e riguarda ormai circa 10-12 giorni del calendario», ha osservato Massoletti, indicando nelle festività del prossimo mese un passaggio importante per gli operatori commerciali.