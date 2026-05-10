Oggi a Brescia c’è «Blu in bici»: le biciclette invadono il centro città

Biciclette, laboratori e iniziative dedicate alla mobilità sostenibile animano oggi Brescia con Blu in Bici , la manifestazione che da anni riunisce istituzioni, associazioni e realtà del territorio attorno al progetto BiciBrescia. Una giornata pensata per promuovere l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani e incentivare un modello di città più vivibile e sempre più orientato alla mobilità dolce.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il progetto «GenerAzione Bicibrescia» nelle scuole , pensato per avvicinare le nuove generazioni a un utilizzo più consapevole della bicicletta. Coinvolti anche i Centri di aggregazione giovanile , già attivi nelle fasi preparatorie della manifestazione attraverso laboratori e attività di sensibilizzazione.

Parallelamente prende il via anche un’iniziativa di gamification rivolta ai lavoratori delle aziende cittadine nell’ambito del Piano delle attività di Mobility Management. L’obiettivo è incentivare gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. E in piazza Vittoria sono presenti le biciclette d’epoca.

La giornata prevede inoltre la premiazione delle persone vincitrici delle iniziative collegate all’evento e la presenza di food truck distribuiti nell’area della manifestazione. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero.