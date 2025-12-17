Giornale di Brescia
Oggi al D’Annunzio sciopero contro «i voli che trasportano armi»

Antonio Borrelli
L’Usb ha annunciato che il personale dello scalo incrocerà le braccia dalle 10 alle 22 in segno di protesta contro il volo con materiale bellico diretto in Qatar
La mobilitazione della scorsa estate © www.giornaledibrescia.it
Un volo con materiale bellico diretto in Qatar. Proprio come quello che lo scorso giugno venne bloccato dalla protesta del personale.

È questo il motivo della nuova giornata di sciopero convocata per oggi, mercoledì 17 dicembre, dall’Unione sindacale di base all’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari. Sulla scia dello slogan «No alla guerra, sì ai diritti!» l’Usb ha annunciato che il personale dello scalo (circa 100 i dipendenti della GDA Handling) incrocerà le braccia dalle 10 alle 22, mentre nei pressi della struttura – in questo caso dalle 10 alle 13 – andrà in scena un presidio di protesta.

«Ancora una volta – fa sapere l’Usb Brescia in una nota – l’aeroporto civile di Montichiari viene utilizzato per caricare armi. È previsto un volo con materiale bellico diretto in Qatar. Noi ribadiamo che non lavoriamo per la guerra e denunciamo la progressiva militarizzazione di uno scalo civile. I lavoratori – conclude la nota – non vogliono essere complici di guerre o genocidi in nessuna parte del mondo».

I dipendenti del D’Annunzio – scalo commerciale dal quale transitano voli cargo di Dhl, Poste e Amazon – continuano così la mobilitazione portata avanti da oltre due anni. Per i lavoratori la movimentazione di quel tipo di velivoli esula dalle mansioni per cui sono contrattualizzati e rappresenta un rischio per la sicurezza.

Ad esprimere «piena solidarietà» ai lavoratori sono la deputata Valentina Barzotti e la consigliera regionale in quota Cinque Stelle Paola Pollini. «È una questione etica e giuridica – spiega Barzotti in una nota–: nessuno può essere costretto, in un aeroporto civile, a partecipare a traffici di guerra in contrasto con i principi costituzionali. Anche per casi come Montichiari non daremo la fiducia a questo Governo: la dignità delle persone e la sicurezza nei luoghi di lavoro vengono prima dei decreti propagandistici».

«Su Montichiari – aggiunge Paola Pollini – Regione Lombardia ha scelto di tacere: da oltre sei mesi è infatti bloccata la richiesta di audizione dei lavoratori in Commissione e la Giunta rifiuta di prendere posizione».

  3. Ricarica la pagina se necessario