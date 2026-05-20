Offlaga, gli si conficca lama nel volto e parte da solo verso l’ospedale

Aveva una lama circolare conficcata in pieno volto ma, nonostante la gravissima ferita, è riuscito a mettersi al volante e a guidare per alcuni chilometri, probabilmente nel disperato tentativo di raggiungere da solo il pronto soccorso di Manerbio. Una scena agghiacciante quella che si è trovato davanti il fratello, che lo ha incrociato per caso lungo la stradina di campagna mentre stava rincasando con il trattore. Il drammatico episodio, causato probabilmente da un infortunio agricolo, è avvenuto a Offlaga.

Protagonista un uomo di 69 anni residente in paese che, secondo una prima ricostruzione condotta dai carabinieri della Compagnia di Verolanuova, era intento a tagliare la legna nella sua azienda. Restano ancora da chiarire le cause del terribile incidente che hanno provocato il distacco della lama, ma dopo il grave ferimento l’uomo avrebbe deciso di uscire di casa e mettersi alla guida nonostante la lama circolare gli attraversasse il volto.

E, dopo aver percorso circa un paio di chilometri, il 69enne si è imbattuto nel fratello che stava probabilmente rincasando, dopo una giornata di lavoro nei campi. I due si sono fermati lungo la strada ed è stato in quel momento che il familiare si è reso conto di cosa fosse successo: quella lama tagliava il viso del fratello. Nonostante tutto, il ferito era ancora cosciente e vigile. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, proprio nel punto in cui i due fratelli si sono incontrati, oltre ai militari, sono intervenuti anche gli operatori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

I soccorsi a Offlaga - © www.giornaledibrescia.it

Le condizioni del 69enne sono apparse subito estremamente gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Bergamo. L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato affidato ai medici specialisti che hanno estratto la lama. Saranno ora gli accertamenti dei militari a chiarire le circostanze che hanno provocato il drammatico incidente.