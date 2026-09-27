Odolo, cocaina e hashish già divisi in dosi: arrestato un 57enne

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Salò sul territorio, che nel pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre, hanno interessato diversi paesi e in particolare Odolo, dove le pattuglie sono state impegnate in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante le verifiche, i militari della Stazione di Sabbio Chiese hanno proceduto all’identificazione di un 57enne italiano, già noto alle Forze dell’ordine, il cui evidente stato di agitazione ha insospettito i Carabinieri, inducendoli ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione.
L’ispezione ha consentito di rinvenire 15 grammi di cocaina e 90 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a 720 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, con la conseguente sottoposizione a sequestro sia dello stupefacente sia del denaro.
Alla luce di quanto emerso, il 57enne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia, dove si trova in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di domani, lunedì 28 settembre.
La responsabilità penale dell’indagato sarà comunque accertata soltanto all’esito del giudizio, con sentenza penale irrevocabile.