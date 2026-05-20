A Nuvolento pronta la nuova area di laminazione contro le piene

Inaugurata oggi da Gianluca Comazz i, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, l’ area di laminazione sul torrente Rudone a Nuvolento . Il nuovo impianto, ubicato in località Carlina, è caratterizzato da un volume di 63.000 metri cubi e un’estensione di 34.135 metri quadri .

L’infrastruttura, finanziata da Regione Lombardia per un importo di oltre 2,4 milioni di euro , è progettata per resistere anche eventi meteorologici estremi, riducendo la quantità d’acqua che arriva a valle da 33 a 10 metri cubi al secondo . Per la manutenzione e la gestione dell’opera, inoltre, Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 30.000 euro al Consorzio, che dovrà garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

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«Quest’opera – ha sottolineato l'assessore Comazzi – rappresenta un risultato importante per il comprensorio di Brescia e conferma la volontà di Regione Lombardia di investire con continuità sulla sicurezza delle comunità locali. La difesa del suolo è una delle priorità e continueremo a lavorare in stretta collaborazione con enti locali e Consorzi di bonifica, nell’interesse dei cittadi n i».

In provincia di Brescia sono stati finanziati, a partire dal 2018, 188 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un totale di 132,7 milioni di euro. Di questi, circa 9,5 milioni di euro sono stati erogati specificamente per nove grandi interventi affidati ai consorzi locali Chiese e Oglio Mella.