Nuovo raduno neofascista a Brescia, «prefetto e questore lo vietino»

Nuovamente, questa volta anticipando il fatto, la società bresciana si mobilita per opporsi alla manifestazione neofascista prevista sabato 28 dicembre alle 18 in piazza Vittoria. Qui gli stessi promotori del corteo del 13 dicembre hanno infatti annunciato un «Aperitivo tricolore».

Ma mentre la Questura ha già convocato gli organizzatori per il giorno precedente, venerdì 27 dicembre, con l’obiettivo di far spostare l’appuntamento o annullarlo, parte del mondo civico e politico bresciano prende posizione.

Proprio al questore Eugenio Spina, nonché al prefetto Andrea Polichetti, è stata infatti una lettera con la precisa richiesta di non permette lo svolgimento di «una manifestazione che a distanza di pochi giorni ha di nuovo lo scopo di amplificare le tesi fasciste e razziste già espresse a più riprese nella nostra città e che non è accettabile che sia usato come paravento un locale pubblico che si sta assumendo una responsabilità non marginale in questa e altre occasioni – si legge nel documento –. Manteniamo come sempre una pratica democratica e civile e ma siamo altrettanto determinati nella nostra richiesta che rappresenta la comunità democratica della città e della provincia».