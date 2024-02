Nuovo ospedale di Desenzano, passi avanti ma «poca trasparenza in Consiglio comunale»

«Abbiamo accolto volentieri le richieste per provare a togliere la nebbia da una questione che in realtà è molto chiara», parla così la consigliera regionale del Pd Miriam Cominelli a proposito del nuovo ospedale di Desenzano. È in effetti la poca chiarezza e la mancanza di dialogo sembrano essere il vero problema della vicenda.

Su sollecitazione del circolo Pd e dei consiglieri di Desenzano, Cominelli e Emilio Del Bono hanno posto un’interrogazione sul tema, alla quale ha risposto l’assessore al Welfare Guido Bertolaso: ci sono dei fondi già stanziati, uno studio di fattibilità e c’è anche un Tavolo tecnico che comprende tra gli altri l’Amministrazione comunale di Desenzano, il soprintendente, e la direzione strategica dell’Asst Garda.

Passi avanti dunque sono stati fatti, ma in Consiglio comunale e ai cittadini non è arrivata alcuna comunicazione. «La poca trasparenza è il tratto distintivo dell’Amministrazione - sottolinea Andrea Palmerini, consigliere di minoranza in Comune -. Malinverno ha sostenuto di non sapere nulla dello studio di fattibilità e ci ha aggiornato con una mail di poche righe dopo il Tavolo tecnico: se non ci fossero stati i consiglieri regionali noi non sapremmo nulla».

L’invito al dialogo arriva anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Emilio del Bono, che precisa: «La sanità è un tema anche degli enti locali e Desenzano dev’essere protagonista dentro un processo di questa portata». Un processo che lascia però qualche dubbio alla segretaria del Pd del comune gardesano Giustina Bonanno: «Se il nuovo ospedale serve davvero noi non ci opporremo, ma non siamo certi che questa sia la soluzione. La nuova struttura prevede una riduzione dei posti letto e poi c’è il problema della posizione: è veramente necessario costruirlo nell’area di Monte Croce dove c’è un Parco locale di interesse sovracomunale e nascerebbero anche problemi di viabilità?».