Nuovo ospedale di Desenzano, sindaco e comitato non s’incontrano

Il comitato «Manteniamo l’ospedale di Desenzano sul Montecroce» ha rinnovato la richiesta di un incontro al sindaco Guido Malinverno. Nonostante le numerose sollecitazioni, il confronto non è mai stato concesso, una scelta che il gruppo definisce «incomprensibile» alla luce delle 7.700 firme raccolte a sostegno della propria causa.

Malinverno, nei giorni scorsi, proprio per parlare di ospedale, ha incontrato il Tavolo politico (e non è la prima volta) e si è detto disposto a confrontarsi anche con il personale che vi lavora, firmatario o meno della petizione che sta circolando in questi giorni. Il comitato, però, no. Questione di toni e modi, per il primo cittadino, che di fatto renderebbero impossibile un incontro sereno. L’aveva spiegato anche durante il consiglio comunale aperto del 10 dicembre, motivando il rifiuto a un incontro con la necessità di tutelarsi legalmente in seguito a un esposto presentato dal gruppo.

«Non possiamo accettare questa spiegazione - precisano dal comitato -. L’esposto si limita a evidenziare criticità nei dati progettuali e non coinvolge direttamente l’amministrazione». Così, la nuova lettera inviata a Malinverno. Ma non solo. Il gruppo sottolinea infatti l’importanza di un dialogo trasparente e inclusivo: «La partecipazione dei cittadini non si esaurisce con il voto, ma richiede un confronto continuo con le istituzioni».

Per questo motivo, il comitato ha invitato i residenti di tutti i Comuni del comprensorio a scrivere al proprio sindaco, chiedendo maggiore trasparenza sulle decisioni riguardanti il futuro dell’ospedale. Due i punti principali: chiarire la posizione delle amministrazioni sul progetto del nuovo ospedale e valutare la trasmissione alla Regione Lombardia di un’istanza per uno studio di fattibilità che consideri l’adeguamento antisismico e antincendio dell’attuale struttura.

«Chiediamo che l’ospedale venga adeguato e - spiegano dal comitato - e riteniamo inaccettabile che la voce dei cittadini venga ignorata».