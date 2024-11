Nuovo ospedale di Desenzano, c’è un esposto alla Corte dei Conti

Il Comitato «Manteniamo l’Ospedale di Desenzano sul Montecroce» ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti di Milano e alla Procura di Brescia per richiedere maggiore trasparenza nella decisione di Regione Lombardia di costruire un nuovo ospedale: «Che ogni scelta sia presa nell’interesse della salute pubblica».

Secondo il Comitato, i costi presentati da Asst Garda sarebbero errati: la somma stimata per la costruzione del nuovo ospedale, pari a 142 milioni di euro, sarebbe «altamente sottostimata poiché non tiene conto di voci come parcheggi su due piani, collegamenti con i poliambulatori e opere legate alla presenza di acqua nel terreno».

Leggi anche Tutti al tavolo per disegnare il futuro ospedale di Desenzano

Al contrario, la cifra di 160,5 milioni di euro prevista per l’adeguamento sismico dell’attuale ospedale sarebbe sovrastimata, includendo voci giudicate «ingiustificate, come i 20 milioni destinati a un edificio temporaneo per trasferire i pazienti, considerato non necessario data la disponibilità di posti letto già esistenti».

Alternativa

Gli attivisti propongono l’esoscheletro come soluzione alternativa e più economica, con un costo stimato di 23,4 milioni di euro, e giudicano pretestuosa la motivazione legata al presunto impatto paesaggistico di questa opzione. Opzione che «consentirebbe il normale funzionamento dell’ospedale durante i lavori e richiederebbe solo quattro anni per essere completata». Il Comitato evidenzia inoltre che la Regione avrebbe cambiato posizione rispetto all’adeguamento sismico già approvato nel 2021, decidendo per un nuovo ospedale senza uno studio di fattibilità iniziale. E torna a sollevare dubbi anche sulla destinazione dell’attuale struttura del Montecroce e sui fondi necessari per eventuali interventi.

Infine, denuncia «lo spreco di oltre 13 milioni di euro di investimenti pubblici effettuati di recente per l’ospedale: la dismissione di reparti recentemente ammodernati, l’abbandono di macchinari non amovibili come le apparecchiature diagnostiche e il valore dell’immobile rappresenterebbero un ingente spreco di denaro pubblico».