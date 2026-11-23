Nuovo principio di incendio nello stabile INPS di via Benedetto Croce in città. Come già accaduto nei mesi scorsi le fiamme si sono propagate al quarto piano. Il fumo sta ancora uscendo dalle finestre, che gli addetti hanno aperto. Il sistema antincendio è entrato in funzione e gli uffici sono stati chiusi. Solo nelle prossime ore si potrà capire l’entità dei danni e quando le attività potranno riprendere.
Brescia, nuovo incendio negli uffici Inps in città: attività sospese
Le fiamme si sono sviluppate nuovamente nello stabile di via Benedetto Croce. Entrato in funzione il sistema antincendio, gli uffici sono stati chiusi
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Il principio di incendio nella sede bresciana dell'Inps
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