Con il nuovo Codice della strada torna «l’amico Bob»

Tra i metodi e le strategie per salvaguardare divertimento e patente c’è l’amico astemio costretto a traghettare sani e salvi a casa gli amici

Un guidatore - Foto Unsplash

Un tempo c’era «Bob», l’amico astemio per scelta oppure per forza. Costretto per una sera a sorbirsi le goliardate degli altri per assicurare a tutti e ciascuno un rientro a casa sereno. Ogni trasferta in discoteca prevedeva la presenza di un «Bob», col malcapitato che accettava suo malgrado la nomina. E per ogni guidatore designato ligio al proprio dovere, capitava talvolta il ribelle che finiva per consumare più alcol di tutti ed era costretto a rimediare ingegnando un’alternativa efficace. In